Санниково, , 09:46 — REGNUM Заседание Госсовета, посвященное теме сельского хозяйства, анонсировал в конце года премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 3 ноября на совещании в селе Санниково Алтайского края.

В конце 2019 года года состоится Государственный совет по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий, сказал глава правительства. Совещание в Санниково — один из этапов подготовки Госсовета, включая проработку новых решений, которые могут последовать, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября глава правительства РФ проводит в Алтайском крае совещание по развитию сельских территорий. Так, Медведев высказался за ускорение строительства в регионах площадок для санавиации и допустил, что финасирование госпрограммы развития села будет увеличено.

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