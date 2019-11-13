Санниково, , 09:35 — REGNUM Глава российского правительства Дмитрий Медведев находится сейчас в алтайском крае в селе Санниково. Здесь он осмотрел несколько социальных объектов и провёл совещание с членами правительства, на котором обсуждались вопросы развития сила и реализации нацпроектов. Но прежде к нему в ноги буквально бросилась местная жительница, она пожаловалась на бездействие региональных властей.

Дмитрий Медведев на Алтае Цитата из видео

«Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей. Газовая котельная вот у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года. Я обращалась к Томенко (губернатор). Его же люди не допускают!», — цитирует сказанное канал «Вы слушали маяк».

В ответ на это Дмитрий Медведев пообещал что после совещания к ней сразу же зайдёт губернатор. «Виктор Петрович (Томенко)! Я вас умоляю, придите!», — попросила женщина.

За несколько минут до того, как жительница села обратилась к Медведеву, глава сельсовета Владимир Молофеев рассказал премьеру, что в селе все хорошо.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 и 13 ноября глава российского правительства Дмитрий Медведев работает в Сибири. Накануне он побывал в Новосибирске, а затем на поезде приехал в Барнаул, где встретился с губернатором алтайского края Виктором Томенко.