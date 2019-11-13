Санниково, , 09:39 — REGNUM Финансирование госпрограммы развития сельских территорий может быть увеличено. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 13 ноября на совещании в алтайском селе Санниково.

Он сообщил, что с 2020 года в России будет действовать новая государственная программа комплексного развития сельских территорий, на которую в федеральном бюджете заложено около 36 млрд рублей. Это средства пойдут на доступное жилье для жителей села и на развитие рынка труда.

Если программа покажет хороший результат, в 2021 году средства на её реализацию будут добавлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября глава правительства РФ проводит в Алтайском крае совещание по развитию сельских территорий и улучшению качества жизни жителей села в рамках реализации нацпроектов. Так, он высказался за ускорение строительства в регионах площадок для санавиации.

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