Ла-Пас, , 09:28 — REGNUM В Боливии профсоюзы производителей коки объявили «национальную мобилизацию», требуя возвращения ушедшего в отставку президента страны Эво Моралеса. Об этом заявил вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригес.

«Мы заявляем о национальной мобилизации против государственного переворота, совершенного в нашей стране», — цитирует РИА Новости Родригеса.

Также Родригес заявил, что профсоюз производителей коки отвергает самопровозглашение второго вице-спикера Палаты сенаторов Жанин Аньес.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября бывший президент Боливии Эво Моралес после ухода со своего поста покинул Боливию и прибыл Мексику, где ему предоставили политическое убежище. И.о. президента объявила себя представляющая оппозицию Аньес.

Ранее сообщалось, что главная федерация профсоюзов Боливии угрожает начать всеобщую забастовку, если в стране не будет «восстановлен конституционный порядок».

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