Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM Полпред президента в УрФО Николай Цуканов призвал к дискуссии о необходимости возвращать прямые выборы мэра на Урале. Об этом сообщает ЕАН.

Выступая на форуме «Города России», Цуканов напомнил, что сейчас в большинстве случаев глав муниципалитетов назначают местные думы, хотя где-то сохранились и прямые выборы. По словам чиновника, система выбора глав в данный момент вызывает разногласия.

«Идет много споров, хотелось бы послушать, какие есть мнения», — сказал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отказали в референдуме о возвращении прямых выборов мэра. Заявку отклонил свердловский облизбирком.

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