Гонконг, Китай, , 09:28 — REGNUM Элитное спецподразделение для борьбы с беспорядками и защитой важных объектов собирается создать «с нуля» администрация Гонконга. Об этом сообщает 13 ноября газета South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленный источник в полиции.

По данным источника издания, планируется набрать 80 опытных специалистов. Набор будет производится на добровольной основе, в основном из тех, кто имеет опыт в подавлении беспорядков в тюрьмах.

Сообщается, что новый отряд планируется направлять на защиту наиболее важных объектов, как администрация Гонконга, и таким образом позволить полиции направить дополнительные силы на улицы для борьбы с беспорядками.

Как сообщают журналисты газеты, требуется провести некоторые бюрократические процедуры, и уже на этой неделе о создании нового отряда будет объявлено официально.

Как передавало ИА REGNUM, протесты и беспорядки в Гонконге продолжаются с лета. Поводом для этого стал законопроект об экстрадиции преступников на материковый Китай. Администрация Гонконга уже отозвала его, но беспорядки не прекратились. 11 ноября толпы протестующих стали блокировать основные трассы Гонконга, станции метро и важные объекты.

Читайте ранее в этом сюжете: Злодеяниям бунтовщиков нет оправдания – Пекин о событиях в Гонконге