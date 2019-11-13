Бразилиа, , 09:21 — REGNUM Председательство России в организации БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), которое состоится в следующем году, будет весьма значимым. Об этом 13 ноября заявил глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу на одиннадцатом саммите организации в Бразилиа.

«Председательство России, уверен, будет весьма значимым», — приводит ТАСС слова бразильского дипломата.

Также Араужу заявил, что у него нет сомнений в способности России, пусть и с акцентом на другие от приоритетов Бразилии темы, найти интересные для всех участников организации направления и добиться конкретных результатов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в ночь на 13 ноября в столицу Бразилии для участия в 11-м саммите БРИКС.