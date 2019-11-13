Токио, , 09:16 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по-прежнему готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, однако власти страны не направляли секретного посланника в Пхеньян для подготовки встречи глав двух государств. Об этом сегодня, 13 ноября, на пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

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Он подчеркнул, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Ранее сеульская газета Chosun Ilbo сообщила, что теперь уже экс — генсек Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти с мая по сентябрь 2019 года трижды посетил Пхеньян в качестве личного представителя премьера и, в частности, доставил туда его послание в адрес Ким Чен Ына, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном на безусловной основе, после чего государственные СМИ Северной Кореи принялись ежедневно критиковать Японию. В июне генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что Абэ по-прежнему ждёт личной встречи «для откровенной беседы» с северокорейским лидером, не оговаривая каких-либо предварительных условий и не принимая во внимание резкую критику в свой адрес со стороны Пхеньяна.