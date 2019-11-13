Москва, , 09:12 — REGNUM Две первые ракеты, которые будут оснащены ядерным планирующим комплексом «Авангард», начнут свое опытно-боевое дежурство в ближайшие недели. Об этом 13 ноября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

«В конце ноября — начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов «Авангард», — приводит ТАСС слова источника.

Кроме этого, он указал, что в настоящее время проводятся работы по подготовке и загрузке этих ракет в пусковые шахты, а также рассказал о проведении проверки работы закрытого пункта командования полка и другие подготовительные мероприятия.

Отметим, 1 ноября британское издание The Times сообщило, что в Британии крайне озабочены планами России по проведению испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».