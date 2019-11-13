Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Военные преступления против курдского гражданского населения могли совершить отряды сирийской оппозиции, который действуют на севере страны про поддержке турецких военных. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на записи, сделанные в октябре американскими беспилотниками.

Издание отмечает, что американскому командованию были переданы видеозаписи, которые могут подтвердить «совершение военных преступлений». Речь идет об ударах по гражданскому населению.

Указано, что данные с беспилотников включены во внутриведомственный доклад Госдепартамента США. Этот вопрос будет затронут в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон, начинающийся 13 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира», чтобы защитить свои территории от сирийских курдов.

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