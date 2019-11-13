Грозный, , 09:04 — REGNUM В Чечне уровень поддержки населением власти оказался выше всех в России. По данным исследования фонда «Общественное мнение», индекс доверия жителей Чечни президенту РФ Владимиру Путину составил 90%, а главе республики — 96%. При этом уровень в Чечне протестного потенциала составляет 0%.

Рамзан Кадыров считает, что таким образом население республики оценило усилия руководства страны и субъекта по развитию Чечни.

«Президент России пользуется в Чечне особым уважением и поддержкой. Это результат его постоянного внимания к проблемам возрождения Чечни, восстановления и развития экономики…», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров также подчеркнул, что уважение народа Путин заслужил своим огромным личным вкладом в борьбе с международным терроризмом. Кроме того, жители Чечни высоко оценивают поддержку президентом РФ курса Ахмата-Хаджи Кадырова на прекращение войны в Чечне, считает руководитель субъекта.

Особо он отметил одобрение населением региона социально-экономической политики властей, оперативного решения проблем граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, по результатам исследования фонда «Общественное мнение» два субъекта Северо-Кавказского федерального округа стали лидерами по уровню доверия населения власти. Чечня заняла первую позицию по уровню доверия президенту РФ. Ингушетия оказалась в тройке субъектов РФ, в которых выше всего уровень доверия главе республики.