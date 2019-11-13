Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожал уволить исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, сообщает The Washington Post.

По данным издания, Трамп на протяжении нескольких недель угрожал уволить Малвэни, однако помощники главы Белого дома советовали ему этого не делать, поскольку данное решение американского лидера будет не самым лучшим во время начатой процедуры импичмента главы государства.

Отставка Малвэни носит определенный риск, особенно с учетом его роли в приостановке оказания помощи Украине, считают помощники.

Напомним, в середине октября Малвэни заявил, что коррупция и беспокойство из-за отсутствия поддержки со стороны других стран стали причиной приостановки американской военной помощи Украине.

Позже в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп обсуждал возможность назначения на пост руководителя аппарата Белого дома нынешнего министра финансов Стивена Мнучина или своего старшего советника Келлиэнн Конуэй вместо Мэлвини которым президент США якобы недоволен. Сам Трамп опроверг эту информацию.

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