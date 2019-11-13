Пхеньян, , 09:45 — REGNUM Власти России и Китая не только не прилагают усилий по соблюдению санкций в отношении Северной Кореи, но и намеренно саботируют их. В частности, речь идёт о депортации северокорейских рабочих, предусмотренной резолюцией Совета Безопасности ООН №2397, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

В соответствии с резолюцией, рабочие визы не должны продлеваться северокорейским трудовым мигрантам на срок позже 22 декабря. Однако Китай и Россия идут на ухищрения, принимая северокорейских рабочих по туристическим визам и разрешая им пребывать до трех месяцев. При этом, ранее Китай пресекал подобную практику, но после обострения торгового противостояния с США, стал вновь закрывать на это глаза.

Что касается России, то рабочие отправляются, главным образом, в Москву или Владивосток и находятся там дольше положенного, несмотря на просроченные визы, при попустительстве миграционной службы. Ещё одной лазейкой является размещение рабочих в Абхазии, которая не является членом ООН и не обязана соблюдать санкционный режим в отношении КНДР, утверждает «Чосон Ильбо».