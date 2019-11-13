Сеул, , 09:50 — REGNUM Правительство Республики Корея выделило 100 тысяч долларов Центральноафриканской Республике для преодоления последствий серьезного наводнения. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство иностранных дел.

Из-за наводнения в ЦАР, вызванного сильнейшими ливнями, десятки тысяч людей остались без крыши над головой. Сеул рассчитывает, что с его и помощью других государств удастся восстановить разрушенную инфраструктуру.

Впрочем, эксперты сомневаются в том, что подобный незначительный объём гуманитарной помощи позволит хоть в какой-то степени повлиять на ситуацию. Жест правительства носит скорее символический характер и призван продемонстрировать приверженность Южной Кореи принципам ООН. В то же время, предоставление нескольких миллионов долларов могло бы быть неоднозначно воспринято в самой Южной Корее из-за многочисленных проблем в экономике.