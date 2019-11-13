Париж, , 08:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в ближайшие недели будут приняты решения для улучшения борьбы с антиджихадистами в группе G5-Сахель, сообщает Le Figaro.

«Мы выдвинули вопрос о ситуации в области безопасности и о решениях, которые будут объявлены в ближайшие недели, чтобы сконцентрировать объединенные силы G5-Сахель на границах Мали, Буркина-Фасо и Нигер», — заявил президент Франции в Елисейском дворце в Париже после обеда со своими коллегами Идриссом Деби Итно (Чад), Махамаду Иссуфу (Нигер) и Ибрагимом Бубакаром Кейта (Мали).

Эммануэль Макрон добавил, что в ближайшее время он «пересмотрит роль французских сил в Сахеле. Возобновленный в 2017 году, G5-Сахель насчитывает 5000 солдат из Мавритании, Мали, Нигера, Буркина-Фасо и Чада, которым поручено сражаться с джихадистами. Президент Франции также добавил, что военные поставки ожидаются «в конце года и в начале следующего года».

Во время обеда стороны также говорили о проблемной ситуации в Кидале, городе на северо-востоке Мали, который ускользает от власти государства.

«Я хотел бы прояснить, что Кидаль — это Мали и малийский штат», — заявил президент Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон открыл 11 ноября в парке Андре-Ситроен, в 15 округе Парижа, памятник 549 французским солдатам, погибшим в ходе иностранных операций с 1963 года.

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