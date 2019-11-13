Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Сотрудница Госдепартамента США Мина Чан приукрасила свои достижения снимком на обложке журнала Time, который оказался поддельным. Об этом сообщает телеканал NBC.

С апреля 2019 года Мина Чан является заместителем помощника госсекретаря США по урегулированию конфликтов и стабилизационным операциям. Устраиваясь на работу, 35-летний дипломат дополнила свое резюме ложной информацией о прежней деятельности, отмечают журналисты.

Так, она назвала себя руководителем крупной некоммерческой организации, которая помогла построить школы в десятках стран. В реальности оказалось, что организация имеет весьма скромный бюджет и лишь нескольких сотрудников. Короткие курсы школы бизнеса при Гарвардском университете «превратились» в резюме в полноценное обучение, также Чан похвасталась своей фотографией на обложке Time.

Дипломат утверждала, что так журнал отметил её работу в области применения беспилотников в чрезвычайных ситуациях, но в редакции сообщили, что обложка с Чан «не является подлинной».

Телеканал полагает, что получить должность Чан смогла благодаря своим знакомствам, а её пример говорит о недостаточно тщательных проверках кандидатов на места в Белом доме.

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