Москва, , 08:42 — REGNUM Архивы одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны адмирала Александра Колчака, которые на следующей неделе планируется продать с молотка на аукционе в Париже, представляют историческую ценность для России, поэтому должны находиться в отечественных музеях, а не храниться у частных коллекционеров. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Василий Власов (ЛДПР).

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В этой связи парламентарий просит Министерство культуры РФ изыскать необходимые средства на приобретение коллекционного собрания знаменитого российского военачальника и государственного деятеля. Депутат считает, что средства на эти цели можно позаимствовать из субсидий на отечественные кинофильмы, которые, по мнению Власова, не обладают такой культурной и исторической ценностью, как документы Колчака.

«Со своей стороны опасаюсь, что данный бесценный архив навсегда станет утраченным для будущих поколений», — отметил парламентарий в письме, адресованном министру культуры РФ Владимиру Мединскому, текст которого приводит RT.

Отметим, что ранее с призывом купить архив Колчака выступил лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский. Однако свою просьбу он адресовал не государству, а российским предпринимателям-миллиардерам, призвав их проявить патриотизм, раз Россия «на государственном уровне» не хочет вернуть на родину «такие ценные документы». При этом парламентарий возмутился, что страна «так запросто» отказывается от наследия Колчака.

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Как сообщало ИА REGNUM, коллекционное собрание адмирала Александра Колчака будет выставлено на продажу 21 ноября в парижском аукционном доме Drouot. Собрание насчитывает около трёхсот лотов: письма, книги, фотографии и предварительно оценивается в 21 млн рублей.

Напомним, в марте 2019 года в Париже на 86-м году жизни скончался внук российского адмирала, руководителя Белого движения во время Гражданской войны Александра Колчака Александр.

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