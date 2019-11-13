Киев, , 08:34 — REGNUM Украина намерена добиваться от России компенсацию по иску в Международный суд ООН, в котором российская сторона обвиняется в нарушении двух конвенций международного характера. Об этом 13 ноября заявила на брифинге в Киеве заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Мы просим суд, во-первых, установить факт нарушения. Во-вторых, прекратить нарушение, а в-третьих, компенсировать все убытки, связанные с этим нарушением», — сказал Зеркаль, давая свой комментарий на недавнее решение Международного суда ООН о рассмотрении данного дела по существу, несмотря на возражения России.

При этом она не назвала размер суммы возможной компенсации, заявив, что такие цифры находятся на стадии подсчета и будут представлены во время последнего этапа, «когда судом будут установлены конкретные факты нарушений».

Кроме этого, замглавы МИД Украины назвала решение Международного суда о рассмотрении дела «победой» внешнеполитического ведомства страны, так как до этого, по её мнению, поле международной дипломатии и права «всегда было полем России».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября замглавы украинского МИД Елена Зеркаль заявила, что Россия должна доказывать в ООН, что она не финансировала террористов.