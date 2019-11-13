Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Выгодная для Турции торговая сделка на $100 млн и помощь с разрешением ситуации вокруг покупки Анкарой ЗРС С-400 предложена президентом США Дональдом Трампом в письме турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Письмо с этими предложениями, нацеленными на улучшение отношений Вашингтона и Анкары, было отправлено турецкому лидеру на прошлой неделе. Трамп предложил вариант выхода в ситуации, когда США должны ввести против Турции санкции за покупку российских зенитных ракетных систем.

Белый дом настаивает на том, чтобы С-400 не были введены в эксплуатацию и не могли «иметь доступ к средствам коммуникации и защиты» американского истребителя F-35. Тогда Турция сможет вновь войти в программу создания F-35 и избежать санкций.

Издание отмечает, что инициативу Трампа, скорее всего, не поддержат конгрессмены и сенаторы, так как многие из них не согласны с введением ограничений против Анкары. В октябре США уже предлагали Турции подобные условия, чтобы остановить сирийскую операцию «Источник мира», но Анкара на них не пошла.

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