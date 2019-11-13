Киев, , 08:22 — REGNUM На Украине сотрудники полиции задержали директора одного из департаментов офиса президента страны Владимира Зеленского по делу о коррупции. Об этом пресс-служба украинского лидера сообщила на своей странице в Facebook.

«Сегодня сотрудники НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) задержали руководителя одного из главных департаментов офиса президента Украины», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для Зеленского нет «своих» и «чужих», а коррупция должна быть искоренена.

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Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса Зеленского Светлану Кондзелю за то, что она якобы требовала $150 тыс. за назначение на пост зампредседателя «Нафтогаза Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело против 11 депутатов Верховной рады, которых подозревают в получении взятки за отказ от поддержки законопроекта о ликвидации коррупции при оценке недвижимости. Зеленский заявил, что подозреваемые должны пройти проверку на детекторе лжи.

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