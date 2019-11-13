Париж, , 08:19 — REGNUM Франция «призывает к спокойствию и сдержанности переходную власть» в Боливии, где президент Эво Моралес подал в отставку и покинул страну. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила государственный секретарь по европейским делам при главе МИД Франции Амели де Моншалин.

«Есть только одно решение: как можно быстрее организовать демократический процесс, воссоздающий доверие к демократии, которую мы должны защищать. Мы хотим, чтобы оно состоялось как можно скорее, Европейский союз, конечно, отправит экспертов на места. Мы должны прекратить подпитывать конфронтацию между различными слоями общества в Боливии. Мы не принимаем насильственные протесты, мы стремимся защитить демократию в стране, где должны быть проведены выборы», — заявила Амели де Моншалин в Национальной ассамблее Франции.

Вскоре после этого заявления лидер французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меленшон обвинил Амелию де Моншалин в «поддержке путча в Боливии».

«В Национальной ассамблее Амели де Монтшалин поддержала путч в Боливии. Позор. Бедная Франция!», — написал Жан-Люк Меленшон в Twitter.

Напомним, Эво Моралес, который занимал пост президента Боливии с 2006 года, ушел в отставку под давлением армии и демонстраций в разгар кризиса, вызванного его неоднозначным переизбранием. Мексика предоставила Эво Моралесу политическое убежище 11 ноября.