Посёлок Чертково, Ростовская область, , 08:18 — REGNUM В посёлке Чертково Ростовской области будут переселены жители ещё одного дома, оказавшегося отрезанным от территории РФ российско-украинской границей. На эти цели будет направлено почти 4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Дом, из которого будет переселен собственник, стал девятым в 2019 году для приграничного посёлка. Ранее в этом году в райцентре было переселено восемь семей из жилья, отрезанного от российской территории государственной границей Украины», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что начиная с 2016 года, донские власти помогли переехать с территории Украины 200 жителям посёлка Чертково Ростовской области. На эти цели из областного бюджета было выделено почти 76 млн рублей.

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