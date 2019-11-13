Ульяновск, , 08:08 — REGNUM В Ульяновской области переформатируют ещё одну структуру. Структурные изменения коснутся фонда «Ульяновск — культурная столица», которая работает семь лет. Основные направления деятельности фонда сохранятся, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Организация сохранит статус института развития в сфере культуры, при этом будет расширен спектр направлений. Планируется добавить центр международного (межрегионального) сотрудничества, организацию значимых выставочных событий, проведение сетевых проектов, а также образовательных курсов и интенсивов для работников культуры.

Предполагается, что ещё одним направлением деятельности организации станет создание фонда целевого капитала в сфере культуры Ульяновской области. Власти считают, что это позволит реализовать грантовые и стипендиальные программы для работников культуры всех учреждений.

Отметим, что фонд «Ульяновск — культурная столица» создан семь лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области меняют структуру контрольно-надзорной деятельности. Планируется создать единый орган, которому будут переданы данные полномочия. Кроме того, в регионе укрупняют минприроды за счёт создания государственного экологического надзора.

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