Каракас, , 08:06 — REGNUM Численность народного ополчения Венесуэлы достигла 3 млн 295 тыс. человек, заявил 13 ноября президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на своей странице в Twitter.

«Вперед, к четырем миллионам!» — написал он.

Мадуро отметил, что в стране растёт не только численность ополчения, но и количество подразделений обороны — на сегодня таковых насчитывается 63 890 единиц.

Напомним, о создании 50 тыс. единиц народной обороны по всей стране венесуэльский лидер объявил в январе 2019 года. Такие действия были предприняты в связи с недружественными шагами США, названными в Венесуэле попыткой совершения государственного переворота.

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