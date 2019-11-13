Ла-Пас, , 08:00 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес через фальсификацию выборов 20 октября осуществил государственный переворот в стране. Об этом 12 ноября заявил генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро во время совещания.

По мнению Альмагро, Моралес, который объявил победу в первом туре выборов через Высший избирательный суд, «украл выборы» у народа. Он призвал продолжать расследование нарушений избирательного процесса в Боливии.

Генсек подчеркнул, что боливийский народ, который дал Эво Моралесу столько власти, сколько никогда и никто не имел в Боливии, не должен быть обманутым. Альмагро добавил, что переизбрание не является правом человека и необходимо «покончить с этой прискорбной практикой».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября три бывших члена Высшего избирательного суда Боливии, обвиняемые в нарушениях на прошедших в октябре выборах, были отправлены отбывать предварительное заключение.