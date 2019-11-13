Оха, Сахалинская область, , 07:57 — REGNUM Инициативная группа граждан в столице сахалинских нефтяников Охе начала сбор подписей за отставку мэра-коммуниста Сергея Гусева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители Охи утверждают в своём обращении, что Гусев не только не оправдал надежд охинцев на лучшую жизнь, но просто поставил под угрозу возможность нормального существования горожан.

Охинцы пишут, что устали слушать оправдания Гусева, который объясняет, что он «только учится управлять городом» — после выборов прошло 2,5 года, результатов работы нет.

Обращение с инициативой об отзыве Сергея Гусева охинцы адресовали губернатору Сахалина Валерию Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Гусев победил в ходе прямых выборов главы города Охи в марте 2017 года. Он — выдвиженец сахалинского регионального отделения КПРФ. Коммунисты тогда проявили высокую активность — они выводили людей на митинги, проводили различные акции. На выборах Гусев обошёл ставленника регионального правительства, единоросса Дениса Кана. После выборов жители Охи утверждали, что видеть Гусева главой города они не хотели, голосовали протестно, потому, что не хотели, чтобы областная администрация навязывала им кандидата. Однако прошло совсем немного времени и охинцы стали писать жалобы на действия мэра. Вскоре Гусева задержали сотрудники охотинспекции за браконьерскую охоту на гуся. У него обнаружили незаконную добычу, оружие. Суд лишил его права охотиться сроком на 1 год.