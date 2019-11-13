Сантьяго, , 07:34 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера выступил с призывом к гражданам страны объединиться для принятия трех национальных соглашений. Соответствующее обращение было опубликовано в эфире национального телевидения.

«Чилийцы должны объединиться для принятия трех крупных, срочных и необходимых национальных соглашений. Первое — о мире, второе — о справедливости, третье — о новой конституции», — заявил он.

Пиньера пообещал, что для обсуждения этих соглашений будет созван специальный «утверждающий плебисцит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Чили высказали намерение изменить Конституцию страны, принятую еще во времена диктатуры Аугусто Пиночета. Разработкой нового основного закона страны должен заняться чилийский Конгресс, после этого текст новой Конституции будет вынесен на общенациональный референдум.

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