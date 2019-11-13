Москва, 13 ноября 2019, 07:32 — REGNUM США устроили на Украине Майдан в том числе и для того, чтобы отрезать её от китайских инвестиций, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Как отметил эксперт, после того, как Украина поняла, что никакой помощи и никаких денег от Запада и США, в частности, она не получит, она начала пытаться договариваться о продаже предприятия «Мотор Сич» с Китаем, «кинув» перед этим этот же самый Китай со своим Майданом.
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По его словам, правительство тогдашнего-премьер-министра страны Николая Азарова договорилось с Китаем об очень крупных кредитах в 2013 году, а Майдан эти кредиты аннулировал по факту. Потом же, на нынешнем этапе, пошли разговоры о продаже «Мотор Сич» Китаю. США тут же решили этому процессу помешать, направив на Украину основателя американской ЧВК Blackwater Эрика Принса.
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Кургинян подытожил, что Украина при Зеленском влезла не только в конфликт между республиканцами и демократами в преддверии президентских выборов в США 2020 года, но и в конфликт между США и Китаем. В обоих случаях ей придется «кинуть» либо одних, либо других, что обернётся во всех случаях плачевными для неё самой последствиями.