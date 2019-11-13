Москва, , 07:32 — REGNUM США устроили на Украине Майдан в том числе и для того, чтобы отрезать её от китайских инвестиций, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Как отметил эксперт, после того, как Украина поняла, что никакой помощи и никаких денег от Запада и США, в частности, она не получит, она начала пытаться договариваться о продаже предприятия «Мотор Сич» с Китаем, «кинув» перед этим этот же самый Китай со своим Майданом.

«В сущности, вся борьба была не за то, как вы будете с Европой строить отношения, а вопрос заключался в том, чтобы выбить у вас эту китайскую карту. И для этого нужен был Майдан, убрать правительство Януковича и так далее, а при очень многих правительствах Януковича и его существенной прозападности, надо признать, всё, что было сделано с Китаем, было сделано на очень высоком уровне, и там договоренности были стратегическими, там Украина могла взлететь», — заявил Кургинян.

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По его словам, правительство тогдашнего-премьер-министра страны Николая Азарова договорилось с Китаем об очень крупных кредитах в 2013 году, а Майдан эти кредиты аннулировал по факту. Потом же, на нынешнем этапе, пошли разговоры о продаже «Мотор Сич» Китаю. США тут же решили этому процессу помешать, направив на Украину основателя американской ЧВК Blackwater Эрика Принса.

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«И тут вам сказали, что этого делать нельзя, господину Зеленскому, и приехал не кто-нибудь, а представитель Blackwater [сейчас Academi]… Частная военная компания к вам приехала и сказала: «А шли бы вы вон с вашими китайцами и всем прочим!» Что по этому поводу сказал господин Зеленский, чем потряс меня до глубины души? Он сказал: «А я узнал об этом по радио и из телепередач. Я про это не знал!». Он не знал, что решается судьба международных отношений в его стране?! А про что он знает, про фортепиано, на котором надо играть?» — продолжил эксперт.

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Кургинян подытожил, что Украина при Зеленском влезла не только в конфликт между республиканцами и демократами в преддверии президентских выборов в США 2020 года, но и в конфликт между США и Китаем. В обоих случаях ей придется «кинуть» либо одних, либо других, что обернётся во всех случаях плачевными для неё самой последствиями.