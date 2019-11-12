В Китае ищут новые пути развития БРИКС
По мнению директора Центра по изучению стран БРИКС Исследовательского института по вопросам развития шанхайского Фуданьского университетаШэнь И, страны БРИКС уже превратились из концепции или проекта в важный фактор международной ситуации, влияющий на продвижение глобального развития и управления.
Премьер Индии: центром повестки саммита БРИКС станет борьба с терроризмом
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что центральным элементом повестки саммита БРИКС станет сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в ночь на 13 ноября прямиком из Греции в столицу Бразилии для участия в 11-м саммите БРИКС
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В России появится региональный центр Банка БРИКС
Правительство РФ утвердило создание регионального центра Банка БРИКС в России. Штаб-квартира Нового банка развития расположена в Китае, а постепенное открытие региональных центров будет происходить и в других странах-участницах БРИКС.
Ушаков рассказал о планах Путина на саммит БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС даст свою оценку действиям официального Вашингтона по развалу системы контроля над вооружениями. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Саммит начинается 13 ноября в столице Бразилии.