В столице Бразилии 13 ноября состоится очередной саммит БРИКС, в котором примет участие президент России Владимир Путин. Как ожидается, главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, входящих в БРИКС, рассмотрят вопросы экономического, финансового и культурно-гуманитарного сотрудничества, обсудят актуальные международные темы, состояние дел в сфере контроля над вооружениями и совместное противодействие терроризму.

Как отметили в Кремле, в программе саммита — участие лидеров в Деловом форуме БРИКС, встреча с Деловым советом БРИКС и руководством Нового банка развития. Кроме того, в рамках двухдневной поездки в Бразилию у Владимира Путина запланированы двусторонние встречи с участвующими в саммите главами государств и правительств.

БРИКС является неформальным межгосударственным объединением, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Цель данного объединения — развитие всестороннего сотрудничества между странами-участницами.