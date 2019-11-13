Вашингтон, , 07:00 — REGNUM Ноту протеста направило посольство России в США в Госдепартамент в связи с экстрадицией гражданина Алексея Буркова, сообщила 12 ноября пресс-служба дипломатической миссии на странице в Facebook.

В документе отмечается, что российская сторона считает экстрадицию свидетельством развязанной «охоты» жителей России и что американская сторона должна соблюдать действующие двухсторонние обязательства.

«В связи с экстрадицией российского гражданина Буркова из Израиля в США (обвиняется в киберпреступлениях) предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном «охоты» за нашими гражданами по всему миру», — говорится в сообщении посольства.

В ближайшее время российские дипломаты планируют посетить Буркова, который по решению суда находится в следственном изоляторе в Вирджинии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова задержали в декабре 2015 года в Тель-Авиве по запросу США. 12 ноября этого года, власти Израиля приняли решение о выдаче российского гражданина Соединённым Штатам. Сегодня состоялась первичная явка Буркова в американский суд.

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