Бразилиа, , 06:36 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в ночь на 13 ноября в столицу Бразилии для участия в 11-м саммите БРИКС, сообщает агентство Синьхуа.

В Бразилии председатель си также планирует принять участие в церемонии закрытия бизнес-форума стран БРИКС, а также диалоге лидеров БРИКС и Делового совета БРИКС с Новым банком развития.

Китайский лидер проведет переговоры со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару, а также встретился с лидерами стран-участниц саммита. Как сообщало ИА REGNUM, до визита в Бразилию, председатель Си находился в Греции.

Напомним, что 11-й саммит БРИКС проходит с 10 по 15 ноября в Бразилии. В саммите принимают участие представители Бразилии, Индии, России, Китая и ЮАР.

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