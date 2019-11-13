Иерусалим, , 06:24 — REGNUM Ракета, выпущенная из сектора Газа, попала на трассу возле города Ашдод в Израиле, сообщает газета News Israel.

Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля Amir Farshad Ebrahimi

На опубликованных кадрах видно, как снаряд попадает на проезжую часть после того, как по ней проехали несколько автомобилей. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября с территории сектора Газа по Израилю было выпущено около 190 ракет. Десятки из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В ответ на это израильские власти ввели «особое положение» в 80-километровой зоне у сектора Газа, а также начали обстрел палестинских позиций.

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