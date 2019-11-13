Юрга, Кемеровская область, , 05:44 — REGNUM В Кузбассе Алексей Фомин официально вступил в должность главы города Юрги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На инаугурации присутствовал губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Сегодня провёл рабочий день в Юрге. Там вступил в должность новый глава города — Алексей Фомин. Он — молодой и перспективный специалист, поставил ему задачу подготовить план развития города, который он представит юргинцам», — написал Цивилёв на своей странице в социальной сети Facebook.

Вопрос об избрании главы Юрги был рассмотрен 29 октября 2019 года на третьем заседании 14-ой сессии горсовета. По итогам открытого голосования на пост был избран Алексей Фомин, который с 20 сентября 2019 года исполнял обязанности главы муниципалитета.

«Город Юрга должен стать комфортным, социальным и открытым городом, в котором хочется жить», — сказал Фомин после принятия присяги.

Отметим, что ранее занимавший пост мэра Юрги Сергей Попов уволился по собственному желанию 19 сентября 2019 года.

Согласно официальным данным, Алексей Фомин окончил Российский государственный торгово-экономический университет (квалификация «Экономист»), а в 2018 году прошёл профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление на региональном уровне».

В 2012 году он стал директором МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района», в 2013 году — заместителем главы Кемеровского муниципального района по строительству и ЖКХ, в 2015 году — первым заместителем главы района, в сентябре 2018 года — главой Кемеровского района, в сентябре 2019 года — и.о. главы Юргинского городского округа.