Рамалла , , 05:57 — REGNUM Прекратить обстрел палестинского сектора Газа потребовал от израильских властей премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, 13 ноября в сообщении в социальной сети Twitter.

Самолёты ВВС Израиля MinoZig

Он назвал действия израильских военных агрессией против жителей сектора Газа. Штайе также обратился за помощью к Организации объединенных наций для защиты палестинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября власти палестинской автономии объявили, что в результате авиаударов израильских ВВС по территории сектора Газа десять человек погибли и 45 получили ранения.

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