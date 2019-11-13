Ла-Пас, , 05:56 — REGNUM Выборы нового президента страны должны пройти как можно скорее. Об этом 12 ноября объявила временный президент Боливии Жанин Аньес, сообщает издание Razon.

Выборы могут быть проведены после оглашения нового состава избирательного суда. Прежнее руководство суда, обвиненное в нарушениях на прошедших выборах, находится под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября находящийся в Мексике бывший президент Боливии Эво Моралес осудил передачу президентских полномочий Жанин Аньес.

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