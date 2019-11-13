Чанчунь, Китай, , 05:18 — REGNUM Бывший вице-председатель Пекинского муниципального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ли Шисян приговорён к 10 годам тюрьмы за взяточничество, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

Ли, пользуясь своими должностными полномочиями от целого ряда занимаемых им с 2001 по 2013 годы постов, помогал лоббировать коммерческие и материальные интересы третьих лиц в обмен на вознаграждение. Будучи, в частности, вице-мэром Пекина, он за взятки помогал получать земли и получать выгодные коммерческие проекты, сообщили в Промежуточном народном суде Чанчуня в провинции Цзилинь, на северо-востоке Китая.

Ли преследовался судом за получение взяток на сумму 88,19 млн юаней (около $12,6 млн) прямо или через третьих лиц. Все его нелегальные накопления и ценности были конфискованы, а также был наложен штраф в размере 6 млн юаней, согласно приговору суда. Ли получил мягкое наказание, поскольку пошёл на сотрудничество со следствием, а также полностью сознался в содеянном.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший вице-мэр Пекина предстал перед судом Нанкина за коррупцию