Богота, , 05:56 — REGNUM Сенатор Клаудия Блум назначена на пост министра иностранных дел Колумбии решением колумбийского президента Ивана Дуке. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Дуке отметил, что новый министр имеет большой опыт в политических и международных делах. До работы в сенате она была послом. Также Блум является членом аналитического центра «Межамериканский диалог» в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень недоверия избирателей к Ивану Дуке вырос до 69%.

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