Глава российского правительства Дмитрий Медведев находится в Сибири. Накануне, 12 ноября, он побывал в Новосибирске, где на площадке Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» провёл совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в РФ.

В этот же день, вечером на поезде он отправился в Барнаул. За время поездки, которая длилась три с половиной часа, Медведев успел провести ещё одно совещание, в ходе которого рассматривались проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Поздно вечером премьер-министр России встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Сегодня, 13 ноября, глава российского правительства побывает в селе Санниково Алтайского края. Будут обсуждать ход выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов.

Также председатель Правительства РФ намерен посетить ряд социальных объектов села. Редакция ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию обо всём, что связано с поездкой Медведева Сибирь.

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