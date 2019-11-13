В совещании, которое Медведев проведёт в селе Санниково, примут участие: заместитель председателя Правительства Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители министерств, главы регионов.
Спецпоезд, на котором Медведев с членами Правительства РФ ехал из Новосибирска в Барнаул, специально пригнали из Москвы. Поездка до Барнаула заняла 3.5 часа, а вот гнали поезд из Москвы двое суток. Из Барнаула спецсостав снова вернется в Москву, — пишет канал barnaulaul.
Дмитрий Медведев отметил, что решил проехать по железной дороге «не только для того, чтобы полюбоваться сибирскими просторами, но, в первую очередь, чтобы посмотреть на то, как изменились вокзалы, станции и сами поезда».