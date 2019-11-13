Каракас, , 03:58 — REGNUM О благодарности Венесуэльских властей правительству Мексики за предоставление политического убежища экс-президенту Боливии Эво Моралесу заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреаса. Об этом 12 ноября он написал на своей странице в Twitter.

«Мы благодарим правительство Мексики за предоставление политического убежища президенту [Эво Моралесу]. Это проявление достоинства и солидарности, которое спасло жизнь товарищу Эво и способствует социальному миру в Боливии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Боливии Эво Моралес ранее прилетел в столицу Мексики на самолёте мексиканских ВВС.

Исполняющим обязанности президента Боливии себя объявила второй вице-спикер палаты сенаторов Жанин Аньес.

Читайте также: Боливийский сенатор объявила себя и.о. президента страны

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт с Моралесом приземлился в аэропорту Мехико