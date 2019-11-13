Бейрут, , 03:55 — REGNUM Спецпосланник президента Франции Кристоф Фарно прибыл в Ливан с посреднической миссией для урегулирования кризиса в стране, сообщает портал El Nashra.

Сообщается, что 13 ноября Фарно проведет встречу с ливанским президентом Мишелем Ауном. Он уже провел встречи с председателем Прогрессивно-социалистической партии и главой общины горцев-друзов Валидом Джумблатом.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в ходе протестной акции в пригороде Бейрута был убит активист Прогрессивно-социалистической партии Ливана Алаа Абу Фахр. Его застрелил разъяренный водитель, который не смог проехать перегороженный активистами участок шоссе.

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