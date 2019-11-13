Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Власти США настаивают на решении проблемы в отношениях с Турцией, касающейся закупок российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом 12 ноября заявил представитель Белого дома на встрече с журналистами.

Чиновник подчеркнул, что этой проблеме уже несколько лет и она является одной из важных проблем, которую пытается решить американское руководство.

Представитель Белого дома отметил, что этот вопрос мешает участию Турции в программе поставок американских истребителей F-35. По его словам, Вашингтон дал понять Анкаре, как власти США видят решение этой проблемы и какие методы решения они бы предпочли.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе предстоящего визита в Турцию собирается заявить о неприемлемости закупок Анкарой ЗРК С-400 у России.

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