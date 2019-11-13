Нижний Новгород, , 03:18 — REGNUM Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьёй, в которой предусмотрены санкции за нарушения закона о пунктах переработки древесины. Законопроект внесён в комитет по агропромышленному комплексу Заксобрания губернатором, но пока не рассмотрен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Авторы поправок отметили, что они разработаны для введения ответственности за нарушение требований другого областного закона, принятого в начале октября 2019 года и затрагивающего деятельность пунктов переработки древесины.

Новая статья 5.19 вводит составы по четырём административным правонарушениям. Так, за непредоставление в орган власти документов для постановки на учёт пунктов переработки древесины или предоставление недостоверных данных нарушителю-юрлицу грозит штраф от 100 до 200 тыс. рублей, должностному лицу — от 40 до 50 тыс. рублей. Схожие действия, но по отчёту «о принятой древесине, переработанной древесине, отгруженной древесине и (или) продукции переработки древесины», обернутся для компании штрафом от 100 до 200 тыс. рублей, для должностного лица — от 5 до 20 тыс. рублей.

Непредъявление по требованию контролирующих и правоохранительных органов документов в рамках соответствующего «лесного» закона или их отсутствие оценят в штрафные санкции для компании в том же размере, а для должностного лица — в 40−50 тыс. рублей. Неисполнение требований по внесению сведений в документы учёта принятой, переработанной древесины или отгруженной древесины (и продукции её переработки) или же внесение неполных, недостоверных сведений будет «оценено» в такие же штрафы.

Протоколы за данные виды нарушений будут составлять должностные лица департамента лесного хозяйства Нижегородской области, а разбирать такие дела — мировые судьи.

«Действие законопроекта распространяется на неопределённый круг лиц. Принятие представленного законопроекта позволит обеспечить контроль в области охраны окружающей среды и природопользования, предотвращения незаконного использования лесов», — отметили авторы в пояснительной записке.