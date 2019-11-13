Ла-Пас, , 03:18 — REGNUM Семь человек погибло в ходе протестов и беспорядков в Боливии. Такие уточненные данные приводит Генеральная прокуратура страны 12 ноября, сообщает газета El Deber.

По информации правоохранительных органов, в столице государства погибли два человека, еще два в Санта-Крусе и три в Кочабамбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Боливии в ходе беспорядков, продолжающихся после отставки Эво Моралеса с поста президента страны, погибли два человека и 12 пострадали.

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