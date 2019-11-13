Бразилиа, , 02:25 — REGNUM Создать новую партию решил президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом рассказали депутаты Социал-либеральной партии (PSL), 12 ноября сообщает портал Globo.

Жаир Болсонару Gustavo Lima Zeca Ribeiro Agência Brasil

Одновременно Болсонару собрался покинуть PSL из-за разногласий с президентом партии Лучано Биваром. Сын президента Эдуарду Болсонару, возглавляющий PSL в нижней палате парламента, заявил, что для новой партии уже готово название — «Альянс за Бразилию».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Жаир Болсонару отозвал выдвижение кандидатуры своего сына Эдуарду на должность посла страны в США из-за недостатка голосов в сенате государства и кризиса Cоциал-либеральной партии.

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