Ла-Пас, , 02:08 — REGNUM Глава МИД Боливии Диего Пари стал шестнадцатым по счёту министром, подавшим в отставку на фоне протестов в стране, пишет 12 ноября газета El Deber.

В издании отмечают, что публичное заявление об отставке Пари получил от представителя республики при Организации американских государств (ОАГ) Хосе Гонсалеса.

Отметим, за два дня после отставки президента Боливии Эво Моралеса свои посты покинули 16 из 20 министров. Сейчас свои должности сохранили только министр здравоохранения Габриела Монтаньо, министр при президенте Хуан Рамон Кинтана, министр энергетики Рафаэль Аларкон Ориуэла и министр сельского хозяйства и земель Сесар Кокарико, хотя некоторые из них уже покинули страну.

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