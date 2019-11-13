Кишинёв, , 01:52 — REGNUM Отношения Молдавии с США не изменятся после того, как парламент отправил в отставку правительство Майи Санду. Как передает ИА REGNUM, об этом заявили 12 ноября в посольстве США в Кишиневе.

В дипмисии призвали депутатов обеспечить гражданам Молдовы «справедливое, демократическое и процветающее» будущее. «Жители Молдавии заслуживают лидеров, которые будут работать на благо страны и освободят ее от коррупции», — подвели итог в посольстве.

Напомним, правительство Молдавии 12 ноября было отправлено в отставку голосами социалистов и демократов. Это произошло после того, как правительство Санжу взяло на себя ответственность за изменение процедуры назначения генпрокурора. Социалисты и президент Игорь Додон — против назначения независимого генпрокурора, поскольку опасаются оказаться в числе первых жертв борьбы с коррупцией.

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