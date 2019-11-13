Анкара, , 09:43 — REGNUM Прибывшие из Турции бригады рабочих продолжают свою работу по прокладке в Телль-Абьяде, освобожденном посредством операции «Источник мира» от оккупации Отрядов народной обороны, линий электропередачи и асфальтовых дорог. Пресс-служба губернатора провинции Шанлыурфа заявила, что для возвращения Телль-Абьяда в нормальное жизненное русло предоставляются необходимые общественные услуги.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, публичные организации осуществляют деятельность за пределами турецкой границы под наблюдением Центра операций и координации в Шанлыурфа. В частности, уже восстановлена дорога от пограничного КПП Акчакале до Телль-Абьяда протяженностью 10 километров. При этом было использовано до 50 тонн асфальтовой смеси, и заброшенный и давно не знавший ухода участок дорожного полотна был вновь приведен в рабочее состояние.

Турция задействует необходимые ресурсы для обеспечения бесперебойного электроснабжения региона. Компания TEİAŞ завершила ремонт трансформаторного центра и распределительных линий электропередачи и провела первичные испытания. После полного устранения зон риска в сети планируется полное подключение к ней города.