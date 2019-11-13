Вашингтон, , 01:42 — REGNUM Режим санкций в отношении лиц и стран, которые в США считают причастными к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ), продлён ещё на год, сообщает 12 ноября пресс-служба Белого дома.

Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп. Он также направил в Конгресс США уведомление, в котором отметил необходимость продолжения действия режима чрезвычайного положения после 14 ноября 2019 года.

«Распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки по-прежнему представляет собой исключительную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США», — отметил Трамп.

В уведомлении он указал, что под оружием массового поражения подразумевается ядерное, биологическое и химическое оружие. Указ о соответствующих санкциях был подписан 14 ноября 1994 года.

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