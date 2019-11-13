Анкара, , 09:43 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению своего американского коллеги Дональда Трампа на личном самолёте TC-TRK прибыл в столицу США Вашингтон с рабочим визитом. Турецкий лидер был встречен на авиабазе Эндрюс послом Турции в США Сердаром Кылычем, постоянным представителем Турции в ООН Феридуном Синирлиоглу, главой протокольной службы США Кэм Хендерсон и иными официальными лицами.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, вместе с президентом Турции в Вашингтон прибыли его супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр финансов Берат Албайрак, министр обороны Хулуси Акар, министр торговли Рухсар Пекджан, заместитель председателя Партии справедливости и развития Махир Унал, пресс-секретарь партии Омер Челик, глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента профессор доктор Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

По пути в отель Willard Hotel президента приветствовали проживающие в городе турецкие граждане. В скоплении народа перед отелем были видны баннеры с надписями «Остановите терроризм: Рабочая партия Курдистана = Демократический союз» и «Рабочая партия Курдистана = Отряды народной обороны = Демократический союз: террористические организации».