Рига, , 01:30 — REGNUM Девять миллионов евро не хватает МВД Латвии для обустройства пограничной полосы с РФ. Об этом говорится в докладе ведомства, представленном 12 ноября на заседании латвийского правительства.

По данным доклада, для обустройства границы Латвии с РФ протяженностью 283 километра властям республики требуется 10,293 млн евро. В распоряжении латвийского МВД имеются только 1,158 млн евро.

В настоящее время оборудована лишь часть пограничной полосы в Алуксненском крае: вдоль отрезка границы в 33 километра оборудована патрульная тропа. Кроме того, на протяжении 24,9 километра построен забор.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Латвия возвела 93-километровый забор высотой 2,7 метра на границе с РФ. Строительство началось в 2015 году и должно завершиться в 2020 году.